İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 309,04 lira, en düşük 167,64 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4 azalarak 112 milyon 827 bin 499 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 309,04 lira, en düşük saat 04.00'te 167,64 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 292,15 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 296,83 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 316,23 lira, en düşük 241,09 liradan işlem gördü.
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