Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311,86 lira, en düşük 171,98 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,92 artarak 111 milyon 759 bin 832 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 311,86 lira, en düşük saat 04.00'te 171,98 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 294,22 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 297,49 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313,09 lira, en düşük 263,64 liradan işlem gördü.
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