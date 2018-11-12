Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 304,94 lira, en düşük 193,50 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,68 artarak 114 milyon 758 bin 120 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 304,94 lira, en düşük saat 04.00'te 193,50 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 291,81 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 293,58 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 311,86 lira, en düşük 171,98 liradan işlem gördü.

