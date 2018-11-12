Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 304,94 lira, en düşük 193,50 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,68 artarak 114 milyon 758 bin 120 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 304,94 lira, en düşük saat 04.00'te 193,50 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 291,81 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 293,58 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 311,86 lira, en düşük 171,98 liradan işlem gördü.
Sanayi Bakanı'ndan flaş yerli otomobil açıklaması
'Altın fiyatları 200 liranın altına inerse, altın alımları patlar'
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı
Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza
Dolar ne kadar? (12 Kasım dolar yorumları)
Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu geliştirdi! 'Yemekmatik' yaygınlaşıyor...
Alibaba 85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yaptı! Bekarlar Günü'nde kendi rekorunu kırdı
20 yıllık işini bırakıp, tatil köyü kurdu
Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum