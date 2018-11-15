Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311,13 lira, en düşük 125,50 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,81 azalarak 118 milyon 355 bin 389 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 311,13 lira, en düşük saat 04.00'te 125,50 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 293,19 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 295,79 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 309,99 lira, en düşük 240 liradan işlem gördü.

