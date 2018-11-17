Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 309,31 lira, en düşük 132,49 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20 azalarak 87 milyon 908 bin 878 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 309,31 lira, en düşük saat 08.00'de 132,49 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 276,29 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 278,61 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 306,14 lira, en düşük 217,46 liradan işlem gördü.

