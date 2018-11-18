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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 18.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313,91 lira, en düşük 55,06 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,89 artarak 111 milyon 547 bin 765 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 313,91 lira, en düşük saat 04.00'te 55,06 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 276,39 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 284,70 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 309,31 lira, en düşük 132,49 liradan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik enerji EPİAŞ fiyat spot

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