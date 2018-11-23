Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311,73 lira, en düşük 50 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,3 artarak 113 milyon 283 bin 716 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 311,73 lira, en düşük saat 04.00'te 50 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 282,41 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 285,63 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 312,88 lira, en düşük 99,99 liradan işlem gördü.

