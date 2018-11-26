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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 14:27 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 308,04 lira, en düşük 219,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,83 artarak 120 milyon 87 bin 513 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 308,04 lira, en düşük saat 04.00'de 219,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 293,38 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 294,94 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 307,63 lira, en düşük 50,01 liradan işlem gördü.

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