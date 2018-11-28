Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313,09 lira, en düşük 172,22 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,7 artarak 129 milyon 857 bin 264 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 313,09 lira, en düşük saat 04.00'te 172,22 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 294,73 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 297,22 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 315 lira, en düşük 158,88 liradan işlem gördü.

