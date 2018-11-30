Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314,25 lira, en düşük 218 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,67 artarak 127 milyon 732 bin 864 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 314,25 lira, en düşük saat 07.00'de 218 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 294,39 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 296,25 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313,92 lira, en düşük 159,99 liradan işlem gördü.

