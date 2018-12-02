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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 02.12.2018 14:29 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314,50 lira, en düşük 160 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,52 artarak 114 milyon 679 bin 356 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 314,50 lira, en düşük saat 04.00'te 160 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 280,93 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 288,39 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 307,13 lira, en düşük 218 liradan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik enerji Fiyatları spot

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