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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 14:25 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 310,25 lira, en düşük 190 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,13 artarak 118 milyon 279 bin 981 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 310,25 lira, en düşük saat 04.00'te 190 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 288,71 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 292,04 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 314,50 lira, en düşük 260 liradan işlem gördü.

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Elektrik Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) EPİAŞ GÖP spot elektrik Spot elektrik fiyatları

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