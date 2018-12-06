Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 295,73 lira, en düşük 96,34 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,17 artarak 109 milyon 822 bin 104 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 295,73 lira, en düşük saat 03.00'te 96,34 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 257,90 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 264,89 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 293,89 lira, en düşük 127,30 liradan işlem gördü.

