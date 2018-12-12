Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 298,14 lira, en düşük 174 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,73 azalarak 117 milyon 641 bin 153 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 298,14 lira, en düşük saat 04.00'te 174 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 274,20 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 277,89 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 299,49 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.

