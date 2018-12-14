Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 291,34 lira, en düşük 114,66 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,06 azalarak 105 milyon 724 bin 480 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 291,34 lira, en düşük saat 05.00'te 114,66 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 256,18 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 260,34 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 295,71 lira, en düşük 102,05 liradan işlem gördü.

