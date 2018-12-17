Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 293,79 lira, en düşük 171,70 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,47 azalarak 114 milyon 658 bin 951 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 293,79 lira, en düşük saat 22.00'de 171,70 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 254,73 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 259,90 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 300,76 lira, en düşük 5,62 liradan işlem gördü.

