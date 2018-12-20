Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 298,93 lira, en düşük 173,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,02 artarak 126 milyon 148 bin 635 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 298,93 lira, en düşük saat 02.00, 03.00 ve 04.00'te 173,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 271,23 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 275,39 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 297,74 lira, en düşük 29,99 liradan işlem gördü.

