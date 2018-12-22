Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 292,67 lira, en düşük 120,20 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,6 azalarak 85 milyon 777 bin 272 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 292,67 lira, en düşük saat 03.00'te 120,20 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 228,69 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 231,97 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 291,81 lira, en düşük 148.28 liradan işlem gördü.

