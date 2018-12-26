Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 299,53 lira, en düşük 149,68 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,7 artarak 119 milyon 295 bin 140 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 299,53 lira, en düşük saatler 04.00'te 149,68 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 267,80 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 274,03 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 293,09 lira, en düşük 30 liradan işlem gördü.

