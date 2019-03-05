Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 15 kuruş, en düşük 126 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,95 azalarak 114 milyon 958 bin 839 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 319 lira 15 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 126 lira 50 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 275 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 281 lira 52 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 327 lira 38 kuruş, en düşük 223 lira 32 kuruştan işlem gördü.

