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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 09.03.2019 14:24 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 317 lira 98 kuruş, en düşük 64 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,95 azalarak, 85 milyon 696 bin 357 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 317 lira 98 kuruş, en düşük saat 09.00'da 64 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 245 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 247 lira 26 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 316 lira 47 kuruş, en düşük 126 lira 50 kuruştan işlem gördü.

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