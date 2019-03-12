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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 14:17 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313 lira 48 kuruş, en düşük 126 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,12 azalarak 111 milyon 190 bin 355 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 313 lira 48 kuruş, en düşük saat 03.00'te 126 lira 49 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 262 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 268 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 314 lira 61 kuruş, en düşük 126 lira 49 kuruştan işlem gördü.

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Elektrik Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) EPİAŞ spot elektrik piyasası

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