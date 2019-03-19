Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313 lira 62 kuruş, en düşük 258 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,62 artarak 132 milyon 538 bin 749 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 313 lira 62 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 258 lira 59 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 301 lira 20 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 302 lira 84 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 54 kuruş, en düşük 156 lira 99 kuruş işlem gördü.

