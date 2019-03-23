Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303 lira 57 kuruş, en düşük sıfır lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 55 azalarak 42 milyon 552 bin 413 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 303 lira 57 kuruş, en düşük saat 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 ve 16.00'da sıfır lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 117 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 118 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 307 lira 50 kuruş, en düşük 5 lira 1 kuruştan işlem gördü.

