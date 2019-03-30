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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 30.03.2019 14:18 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303 lira 81 kuruş, en düşük 5 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 49,6 azalarak 51 milyon 246 bin 904 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 303 lira 81 kuruş, en düşük saat 08.00'de 5 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 142 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 146 lira 2 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 306 lira 84 kuruş, en düşük 120 lira 1 kuruştan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ spot elektrik piyasası

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