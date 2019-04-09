Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 301 lira 44 kuruş, en düşük 10 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,31 azalarak 73 milyon 715 bin 153 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 301 lira 44 kuruş, en düşük saat 00.00'da 10 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 188 lira 33 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 198 lira 24 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 303 lira 36 kuruş, en düşük 139 lira 99 kuruştan işlem gördü.

