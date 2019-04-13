Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 299 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 55,76 azalarak 20 milyon 867 bin 988 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın saat 20.00'de en yüksek 299 lira 95 kuruş olurken, 09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00 ve 16.00 saatleri için ise piyasa takas fiyat değeri sıfır olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 62 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 64 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 301 lira 98 kuruş, en düşük 99 kuruştan işlem gördü.

