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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 14:17 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 289 lira 10 kuruş, en düşük 4 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,2 azalarak 58 milyon 979 bin 515 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 289 lira 10 kuruş, en düşük saat 03.00'te 4 lira 67 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 145 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 156 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 303 lira 96 kuruş, en düşük 7 lira 67 kuruştan işlem gördü.

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Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) Spot piyasada elektrik fiyatları

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