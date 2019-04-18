Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 280 lira 1 kuruş, en düşük 1 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15 azalarak 50 milyon 81 bin 759 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 280 lira 1 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 1 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 124 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 132 lira 22 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 289 lira 10 kuruş, en düşük 124 lira 85 kuruştan işlem gördü.

