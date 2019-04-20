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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 20.04.2019 14:20 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 239 lira 99 kuruş, en düşük 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 56,4 azalarak 23 milyon 157 bin 667 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 239 lira 99 kuruş, en düşük saat 09.00'da 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 70 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 71 lira 22 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 229 lira 99 kuruş, en düşük 20 lira 1 kuruştan işlem gördü.

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