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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 21.04.2019 14:58 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 305 lira 39 kuruş, en düşük 10 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 238 artışla 78 milyon 447 bin 13 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 305 lira 39 kuruş, en düşük saat 03.00'te 10 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 193 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 207 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 239 lira 99 kuruş, en düşük 1 kuruştan işlem gördü.

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elektrik enerji Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Spot piyasada elektrik fiyatları

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