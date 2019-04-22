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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 14:18 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 301 lira 68 kuruş, en düşük 15 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 32,25 azalışla 53 milyon 142 bin 622 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 301 lira 68 kuruş, en düşük saat 06.00'da 15 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 153 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 156 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 305 lira 39 kuruş, en düşük 10 lira 1 kuruştan işlem gördü.

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