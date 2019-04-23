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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 23.04.2019 14:49 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 304 lira 73 kuruş, en düşük 119 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 70,16 artışla 90 milyon 432 bin 350 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 304 lira 73 kuruş, en düşük saat 00.00'da 119 lira 94 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 234 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 240 lira 96 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 305 lira 39 kuruş, en düşük 10 lira 1 kuruştan işlem gördü.

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