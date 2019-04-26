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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 14:20 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 301 lira 96 kuruş, en düşük 100 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,82 artışla 74 milyon 642 bin 916 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 301 lira 96 kuruş, en düşük saat 06.00'da 100 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 222 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 223 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 304 lira 68 kuruş, en düşük 195 liradan işlem gördü.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Spot piyasada elektrik fiyatları

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