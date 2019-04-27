Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 300 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 69,24 azalışla 22 milyon 959 bin 297 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 300 lira 56 kuruş olurken saat 08.00 ile 15.00 arası için piyasa takas fiyat değeri 0 (sıfır) olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 75 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 74 lira 4 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 301 lira 96 kuruş, en düşük 100 liradan işlem gördü.

