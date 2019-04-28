Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 301 lira 17 kuruş, en düşük 9 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 147 artışla 56 milyon 717 bin 295 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 301 lira 17 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 06.00'da 9 lira 77 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 150 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 161 lira 63 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün için en yüksek saat 20.00'de 300 lira 56 kuruş olurken, saat 08.00 ile 15.00 arası için piyasa takas fiyat değeri 0 (sıfır) olarak belirlendi.

