Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303 lira 23 kuruş, en düşük 2 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 39,71 artışla 48 milyon 279 bin 596 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 303 lira 23 kuruş, en düşük saat 06.00'da 2 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 121 lira 32 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 122 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün için en yüksek 299 lira 97 kuruş, en düşük 1 liradan işlem gördü.

