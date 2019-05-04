Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 172 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 89,39 azalarak 7 milyon 531 bin 94 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 172 lira 99 kuruş olurken, 06.00-17.00 saatlerinde piyasa takas fiyat değeri sıfır olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 19 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 19 lira 80 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 296 lira 48 kuruş, en düşük 58 lira 99 kuruştan işlem gördü.

