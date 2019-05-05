Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 299 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 646,8 artarak 56 milyon 243 bin 875 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 299 lira 99 kuruş olurken, 03.00-07.00 saatlerinde piyasa takas fiyat değeri sıfır olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 123 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 131 lira 84 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 172 lira 99 kuruştan işlem görürken, 06.00-17.00 saatlerinde piyasa takas fiyat değeri sıfır olarak belirlendi.

