Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 300 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 230,82 artarak 69 milyon 37 bin 313 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 21.00'de 300 lira olarak tespit edilirken, 06.00'da piyasa takas fiyat değeri sıfır olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 169 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 172 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 295 lira 96 kuruş, en düşük 25 lira 1 kuruş işlem gördü.

