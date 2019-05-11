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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 11.05.2019 14:19 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 301 lira 62 kuruş, en düşük 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 46,51 azalarak 44 milyon 853 bin 356 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 301 lira 62 kuruş, en düşük saat 07.00'de 50 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 123 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 123 lira 11 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 305 lira 48 kuruş, en düşük 5 lira 11 kuruştan işlem gördü.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ gün öncesi piyasa spot piyasa Spot piyasada bir megavatsaat

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