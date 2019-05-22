FİNANS

Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 14:20 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 307 lira 89 kuruş, en düşük 1 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,33 azalarak 86 milyon 853 bin 252 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 307 lira 89 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 210 lira 15 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 216 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 307 lira 20 kuruş, en düşük 5 liradan işlem gördü.

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...
Kuzey Çevre Otoyolu’na 2 milyon liralık yatırımKuzey Çevre Otoyolu’na 2 milyon liralık yatırım
Ekonomist Erkan Öz: Teknoloji alanında yeni bir soğuk savaş başlıyorEkonomist Erkan Öz: Teknoloji alanında yeni bir soğuk savaş başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ spot elektrik piyasası

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Milyonlar bu haberi bekliyor

Milyonlar bu haberi bekliyor

O ürünler ucuzlayacak

O ürünler ucuzlayacak

Bu paralara dikkat!

Bu paralara dikkat!

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Çevre Otoyolu’na 2 milyon liralık yatırım

Kuzey Çevre Otoyolu’na 2 milyon liralık yatırım

Ekonomist Erkan Öz: Teknoloji alanında yeni bir soğuk savaş başlıyor

Ekonomist Erkan Öz: Teknoloji alanında yeni bir soğuk savaş başlıyor

Çin: Köprü ile ilgili görüşmeler henüz bitmedi

Çin: Köprü ile ilgili görüşmeler henüz bitmedi

Bayramda iç turizmde yüzde 15 artış

Bayramda iç turizmde yüzde 15 artış

Total’den motoru genç tutan motor yağı: Quartz

Total’den motoru genç tutan motor yağı: Quartz

VakıfBank’tan İstanbul Kuyumcular Odası işbirliği

VakıfBank’tan İstanbul Kuyumcular Odası işbirliği

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.