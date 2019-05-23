Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 301 lira 80 kuruş, en düşük 2 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,45 azalarak 76 milyon 41 bin 315 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 301 lira 80 kuruş olurken, 06.00'da 2 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 185 lira 57 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 190 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 307 lira 89 kuruş, en düşük 1 lira 1 kuruştan işlem gördü.

