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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2019 14:20 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 173 lira, en düşük 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne oranla yüzde 50,5 azalarak, 29 milyon 785 bin 355 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00, 21.00 ve 22.00'de 173 lira olurken, 07.00 ve 09.00'da 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 83 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 84 lira 84 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 304 lira 5 kuruş, en düşük 1 liradan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Spot piyasada elektrik fiyatları

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