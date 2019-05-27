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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2019 14:46 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 307 lira 26 kuruş, en düşük 5 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 17,66 artışla 105 milyon 214 bin 147 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 307 lira 26 kuruş olurken 06.00'da 5 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 247 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 252 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 308 lira 55 kuruş, en düşük 99 kuruştan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasaları İşletme AŞ spot elektrik piyasası

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