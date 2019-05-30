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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 14:16 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311 lira 91 kuruş, en düşük 30 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,98 azalarak 123 milyon 394 bin 196 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 311 lira 91 kuruş, en düşük saat 06.00'da 30 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 274 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 279 lira 63 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 317 lira 48 kuruş, en düşük 50 liradan işlem gördü.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Spot piyasada elektrik fiyatları

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