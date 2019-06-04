Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 299 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 9,99 azalarak 15 milyon 311 bin 569 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 299 lira, en düşük saat 09.00 için ise piyasa takas fiyat değeri 0 (sıfır) olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 53 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 53 lira 48 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 279 lira 17 kuruştan işlem görürken, 08.00-16.00 saatleri arasında piyasa takas fiyat değeri sıfır olarak belirlendi.

