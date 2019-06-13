Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303 lira 13 kuruş, en düşük 172 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,22 azalarak, 113 milyon 281 bin 798 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 303 lira 13 kuruş, en düşük saat 06.00'da 172 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 252 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 257 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 306 lira 80 kuruş, en düşük 149 lira 99 kuruştan işlem gördü.

