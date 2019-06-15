Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 296 lira 18 kuruş, en düşük 10 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 43,24 azalarak 53 milyon 267 bin 782 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 296 lira 18 kuruş, en düşük saat 09.00'da 10 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 147 lira 96 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 152 lira 24 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 301 lira, en düşük 47 liradan işlem gördü.

