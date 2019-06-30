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Spot piyasada elektrik fiyatları

FİNANS HABERLERİ  | 30.06.2019 14:19 | Son Güncelleme

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 307 lira 1 kuruş, en düşük 49 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 52,61 artarak 124 milyon 471 bin 697 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 307 lira 1 kuruş, en düşük saat 05.00'te 49 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 252 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 265 lira 22 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 305 lira 44 kuruş, en düşük 10 lira 1 kuruştan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik enerji spot

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